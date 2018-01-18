С 27 января в Хабаровске стартует запись детей в первые классы

Вниманию родителей! С 27 января 2018 года в общеобразовательных учреждениях города начинается запись детей в первые классы на 2018-2019 учебный год. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Все вопросы, касающиеся записи, можно задать по телефонам «горячей линии»: 40-90-81, 40-90-82, 40-90-83,40-90-84,40-90-85,40-90-98, которая будет работать с 27 января по 31 августа еженедельно по четвергам с 14.00 до 18.00. Также по субботам с 27 января по 24 февраля с 9.00 до 13.00 по вопросам записи детей в первые классы можно проконсультироваться у специалистов управления образования по телефону 40-90-98.