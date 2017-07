Завод «Балтики» в Хабаровске улучшил показатели устойчивого развития

Несмотря на падение рынка пива, в 2016 году пивоваренная компания «Балтика» инвестировала 205 млн руб. в свой филиал в Хабаровске, выплатила 3,2 млрд руб. налогов в бюджет Хабаровского края и сократила потребление теплоэнергии на 37,8%, электроэнергии – на 20,4% по сравнению с 2010 годом.

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, представила отчет об устойчивом развитии за 2016 год. В документе компания раскрыла основные показатели деятельности за прошлый год в данной сфере и подсчитала вклад в экономику страны.

«Балтика» многого достигла в области устойчивого развития и продолжит работу в рамках новой программы Carlsberg Group Together Towards Zero. Программа является частью бизнес-стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22» и включает четыре стратегические долгосрочные цели: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Каждая из них содержит отдельные целевые показатели. Together Towards ZERO – это ответ на возрастающий спрос потребителей на продукты, создающие выгоды для общества и окружающей среды, в эпоху глобальных вызовов, таких как изменение климата, нехватка водных ресурсов и проблемы со здоровьем человека.

Вклад в экономику

Благодаря интеграции в длинную цепочку поставок пивоваренная компания «Балтика» влияет на экономику России напрямую и косвенно.

112,9 млрд рублей – доход в бюджеты всех уровней, который сгенерировала «Балтика» напрямую и через смежные отрасли в 2016 году. Филиал «Балтика-Хабаровск» пополнил бюджет Хабаровского края на сумму более 3,2 млрд рублей, при этом 95% отчислений составили акцизы на пиво. Косвенно деятельность всей компании обеспечила поступления в государственный бюджет 43,4 млрд рублей через перечисления поставщиками, предприятиями сферы услуг, розничной торговли, с которыми работает «Балтика» (в том числе НДС и налоги на доходы физических лиц, выплаты во внебюджетные фонды).

100% своей потребности в пивоваренном ячмене компания, в том числе и хабаровский филиал, обеспечила за счёт урожая отечественных производителей.

90% − доля локальных поставщиков «Балтики» при закупке сырья и упаковки в 2016 году.

В прошлом году численность сотрудников компании составила 7 406 человек. В целом напрямую и в смежных отраслях «Балтика» обеспечила работой 78 942 человек. Один сотрудник «Балтики» создает 10 рабочих мест в смежных областях: сельском хозяйстве, производстве упаковки, логистике и других.

3,1 млрд рублей − общий объем инвестиций «Балтики» в 2016 году, в том числе 1,4 млрд рублей в производственную сферу. Так, на филиале «Балтика-Хабаровск» в 2016 году начата реализация проекта по модернизации биологических очистных сооружений, сдача которых состоится летом 2017 года. Общая сумма инвестиций составила 240 млн рублей.

Экология и углеродный след

16% − сокращение выбросов CO2 «Балтикой» в 2016 году по сравнению с 2010 годом.

24% − сокращение потребления всеми филиалами компании электроэнергии, 35% − тепловой энергии в 2016 году по сравнению с 2010 годом. Сокращение потребления указанных ресурсов на хабаровском филиале за шесть лет составило 20,4% и 37,8% соответственно. Этого удалось достичь за счет модернизации освещения завода, в том числе установки датчиков движения, установки ветро- и солнцегенераторов, внедрения охладительных систем, использующих холодный воздух с улицы в зимнее время для хранения готовой продукции.

4 завода компании, в том числе и «Балтика-Хабаровск», используют установки по получению биогаза в качестве альтернативного источника энергии для отопления котельных. Биогаз образуется в процессе очистки сточных вод, его применение позволяет снижать потребление природных ресурсов и выбросы СО2.

Для того, чтобы способствовать развитию раздельного сбора отходов в России и снижать воздействие на окружающую среду, с 2013 года «Балтика» вместе с тарными операторами реализует проект «Принеси пользу своему городу». В рамках проекта в 12 городах установлено более 2000 контейнеров для раздельного сбора отходов упаковки, в том числе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре около 400. Собранные через них стекло, алюминиевая банка, ПЭТ-упаковка направляются на переработку.

Так, в 2016 году в Хабаровском крае через такие контейнеры собрано и отправлено переработчикам 658 тонн стеклянной бутылки, более 2,5 тонн алюминиевой банки и около 35 тонн пластиковой тары.

Целевые показатели Carlsberg Group до 2030 года: добиться НУЛЕВОГО уровня выбросов углерода на своих пивоварнях к 2030 году и на 100% перевести свои пивоварни на использование электроэнергии из возобновляемых источников к 2022 году. Через сообщество Carlsberg Circular Community Группа вовлекает партнеров по всей цепочке приращения стоимости, чтобы сократить выбросы углерода готовой продукции на 30% к 2030 году.

Вода

22% − сокращение потребления воды «Балтикой» в 2016 году по сравнению с 2010 годом. «Балтика-Хабаровск» сократила использование данного ресурса на 12,7% за тот же период. В числе основных мероприятий, способствующих сокращению потребления воды стало налаживание систем оборотного и повторного водоснабжения для технических нужд.

240 млн рублей − инвестиции компании в модернизацию очистных сооружений на заводе «Балтика-Хабаровск». Благодаря проекту повысится эффективность очистных сооружений.

Целевые показатели Carlsberg Group до 2030 года - добиться сокращения потребления воды в два раза на пивоварнях к 2030 году и развивать сотрудничество с партнерами, чтобы улучшить управление водными ресурсами в районах высокого риска вокруг выбранных пивоварен.

Ответственное потребление

5 специальных акций по ответственному потреблению проведено с участием совершеннолетних гостей на музыкальных фестивалях «ДВигай на простор!», «Сибирьфест», «Уралфест», DasFest, «ДОНфест». 6 акций по предупреждению вождения после потребления алкоголя организовано «Балтикой».

Во второй раз «Балтика» вместе с другими компаниями, входящими в Союз российских пивоваров, поддержали Всемирный день ответственного потребления пива и продолжили проведение акции «18+ Правила общие – ответственность каждого». Цель проекта − объединить пивоваров, представителей торговли и покупателей, чтобы сделать невозможной продажу алкоголя несовершеннолетним. По итогам акции в 2016 году охвачено около 90 000 торговых точек в 120 городах по всей стране, в том числе и в Хабаровске.

Целевые показатели Carlsberg Group до 2030 года: обеспечить 100% дистрибуцию безалкогольного пива к 2022 году, чтобы расширить выбор для потребителей, наличие предупредительных сообщений об ответственном потреблении и информации о пищевой ценности в сети, а также на упаковке, и развитие партнерства для поощрения ответственного потребления. К 2030 голу 100% рынков Группы должны добиваться улучшений в области ответственного потребления из года в год.

Охрана труда и безопасность

7% − на столько снизился коэффициент несчастных случаев в 2016 году по сравнению с 2015 годом. В филиале «Балтика-Хабаровск» несчастных случаев не происходило с 2012 года.

2 585 сотрудников успешно прошли обучение и сдали государственный тест по охране труда в 2016 году, из них 39 человек – работники хабаровского филиала «Балтики».

Стандарт безопасности складов: в 2016 году началось внедрение единого стандарта безопасности на всех складах компании, который включает требования, закрепленные в более чем 20 законодательных актах РФ, лучшие международные практики в области безопасности и опыт компаний, входящих в Carlsberg Group.

Целевые показатели Carlsberg Group до 2030 года: ежегодно добиваться сокращения несчастных случаев, чтобы достигнуть стратегической долгосрочной цели НОЛЬ несчастных случаев к 2030 году.

«Принципы устойчивого развития − важные ориентиры в работе «Балтики», которые позволяют нам быть лидером на российском рынке. Следуя им, мы варим пиво сегодня, чтобы создавать возможности и лучшее завтра. В новой стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22» России, как ключевому рынку, отведено особое место, и мы продолжим прилагать все усилия для устойчивого развития компании и благополучия местных сообществ в регионах нашего присутствия», – подчеркивает Яцек Пастушка, президент пивоваренной компании «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа.

Полную версию отчета об устойчивом развитии «Балтики» можно найти здесь

***

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — №1 на российском рынке пива. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» – ведущий экспортер российского пива: продукция представлена более чем в 75 странах мира, в 43 из которых компания – единственный российский поставщик в категории. Бренды компании являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.

– одна из крупнейших пивоваренных групп в мире, владеющая широким портфелем брендов пива и других напитков. Флагманский бренд компании – Carlsberg – является одним из наиболее известных пивных брендов в мире; «Балтика», Carlsberg и Tuborg входят в восьмерку крупнейших брендов Европы. В Carlsberg Group работает более 42 000 человек. Продукция компании продается более чем на 150 рынках мира. В 2016 году Carlsberg Group продала 117 миллионов гектолитров пива.

Устойчивое развитие «Балтики» и Carlsberg Group

Четыре приоритетные направления устойчивого развития Carlsberg Group − Энергия и углеродный след, Вода, Ответственное потребление и Охрана труда и безопасность. Комплексный подход применяется во всех четырех направлениях и интегрирован по всей цепочке приращения стоимости. На практике это означает внедрение принципов устойчивого развития в существующую корпоративную стратегию и бизнес-процессы, разработку политик для обеспечения соблюдения стандартов, сотрудничество с партнерами для достижения масштаба и определение измеримых целевых показателей для отслеживания прогресса, как на ежегодной основе, так и в долгосрочной перспективе.