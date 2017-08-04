XXI специализированная выставка «ТРАНСПОРТ ДВ региона 2017. Техника. Сервис. Перевозки» пройдет в Хабаровске 21 – 24 сентября 2017 г.

Ежегодная выставка «Транспорт ДВ региона. Техника. Сервис. Перевозки» является ключевым профессиональным мероприятием транспортной отрасли Дальнего Востока России. Актуальность и значимость проведения данной выставки определяется лидирующим положением Хабаровского края как транспортного узла, соединяющего Дальневосточный федеральный округ с регионами Сибири и странами АТР.

В 2017 году с 21 по 24 сентября на традиционной выставочной площадке Хабаровска в Легкоатлетическом Манеже будут продемонстрированы передовые технологии, машины, современное оборудование для транспортного комплекса, все виды транспорта; технологии перевозок, логистика; спецтехника и оборудование, легковые автомобили; автомобильное оборудование и авто-товары, химия, запчасти, автошины для любой транспортной техники; инновации и безопасность на транспорте, сопутствующие услуги и многое другое.

Ежегодно выставка «ТРАНСПОРТ ДВ региона» собирает порядка 45 компаний и предприятий из различных регионов Российской Федерации. Традиционно, выставка размещена на двух площадках – это экспозиция в выставочном зале и открытая уличная площадка, где демонстрируется специализированная транспортная, подъемно-крановая и дорожно-строительная техника, средства малой механизации, а также легковые автомобили российского и зарубежного производства. В прошлом году в составе открытой выставочной экспозиции было представлено 16 единиц техники для нужд различных отраслей промышленного комплекса.

В деловой программе выставки планируются конференции, семинары и презентации компаний-участников. На сегодняшний день уже заявлено проведение конференции «Метан – топливо будущего. Перспективы использования газомоторного топлива на Дальнем Востоке» ООО «Газпром газомоторное топливо», г. Томск. Не менее интересна и развлекательная программа. Жителей и гостей города порадуют уникальные зрелищные мероприятия:

- Парад ретро-автомобилей по центральным улицам нашего города (20 сентября в 19:00);

- Чемпионат Хабаровского края по скоростному маневрированию среди женщин-водителей клуба «Авто-Леди»;

- Фестиваль «АвтоЭкзотика ДВ 2017» - демонстрация ретро-автомобилей СССР и зарубежья ХХ века и многое другое.

Таким образом, проект «ТРАНСПОРТ ДВ региона» является мощной коммуникативной платформой для развития транспортной отрасли всего Дальнего Востока.

Приглашаем всех желающих принять участие в выставке и программных мероприятиях!

ООО «Хабаровская Международная Ярмарка» Лидирующая выставочная компания Дальневосточного региона России, Тел./факс: (4212) 56-68-82, 56-09-92, Руководитель проекта – Луговая Олеся, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.