В России с 1 июля 2017 года в силу вступают изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда», по которым уровень МРОТ увеличивается с 7500 до 7800 рублей.
Как заявляла вице-премьер Ольга Голодец, зарплату на уровне МРОТ в России получают 4,9 миллиона человек.
16 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие два года показатель МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума, который в первом квартале 2017 года составляет 9909 рублей.
В начале мая Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума работающего.
По мнению главы Минтруда Максима Топилина, приближение МРОТ к региональному прожиточному минимуму необходимо обеспечить к осени 2017 года. lenta.ru
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