Операторы связи будут предупреждать об опасностях

Все компании-операторы сотовой связи обязаны безвозмездно передавать смс от МЧС с предупреждениями о возможных катаклизмах и чрезвычайных ситуациях. До 7 июля закон этого не требовал. То была инициатива самих компаний по рассылке сообщений о ЧС.

До недавнего времени только один оператор подписал соглашение с МЧС о том, что готов передавать информацию о чрезвычайных ситуациях, отметил в беседе с «Российской газетой» глава аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Сейчас и другие сотовые компании готовятся подписать аналогичные соглашения или контракты. И там уточнить детали, но после того, когда порядок оповещения установится правительством.

- Мы готовы выполнить требование федерального закона, - отметила представитель одного из сотовых операторов Юлия Дорохова.

Сейчас обсуждают с минкомсвязи и МЧС удобный механизм реализации закрепленных в нем требований и корректируем регламенты взаимодействия. Другие компании также готовы стать «трубой» для передачи смс от МЧС.

- Мы уже взаимодействуем с МЧС по информированию абонентов, готовы следовать порядку, определенному правительством, - уточнила представитель оператора Анна Айбашева. - Оповещение пользователей сети подвижной связи осуществляется оператором связи посредством направления на абонентские станции коротких текстовых сообщений. Еще он вправе дополнительно использовать сообщения широковещательной рассылки для передачи сообщения экстренного оповещения. О непогоде сотовые операторы предупредят граждан по сигналу МЧС.

Сотовые операторы сами не будут принимать решение о том, кого и когда надо предупреждать о непогоде. МЧС и его региональные подразделения сами будут решать, когда информировать население. И давать команду операторам. Также сигнал от МЧС , что нужно давать сообщения о катаклизмах, будет поступать представителям СМИ. Они должны будут оперативно пускать в теле- и радиоэфир информацию о ЧС. И тоже делать это на безвозмездной основе. todaykhv.ru