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Недоимка по налогам в РФ выросла за 2016 год на 32,5% и на 1 января 2017 года составила 618,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Счетной палаты (СП).

"Совокупная задолженность по доходам, администрируемым ФНС России, по состоянию на 1 января 2017 года составила 1,4 триллиона рублей. Это на 246,9 миллиарда рублей (21,4%) больше показателя предыдущего года. Прирост недоимки за 2016 год составил 151,7 миллиарда рублей (32,5%). По состоянию на 1 января 2017 года сумма недоимки составляет 618,7 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.

При этом доля недоимки в общей сумме совокупной задолженности увеличилась на 3,7 процентного пункта к аналогичному показателю 2015 года и составляет 44,1%.

В 2016 году эффективность взыскания во всех процедурах составляет 62,3%, что на 8,4 процентного пункта ниже уровня 2015 года (70,7%).

В федеральный бюджет в 2016 году поступило 6,9 триллиона рублей доходов, администрируемых ФНС, приводит СП данные бюджетной отчетности. Прогноз, таким образом, перевыполнен на 1%, или на 70,5 млрд рублей.

Показатель кредиторской задолженности по налогам на 31 декабря 2016 года составил 1,5 триллиона рублей, что в 2,8 раза больше показателя на начало 2016 года. При этом 96,6% этого прироста пришлось на кредиторскую задолженность по налогу на доходы физических лиц.

Счетная палата в соответствии с законодательством рассматривает результаты проверки исполнения бюджета и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2016 год главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). Основные результаты публикуются на сайте СП по мере утверждения ее коллегией соответствующих заключений. NEWSru.com

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