Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю.
Ранее президент Владимир Путин предложил парламентариям подумать над тем, чтобы вступающие в гражданство России приносили присягу. Над текстом с начала июня работала группа депутатов, итоговый документ поддержали руководители всех фракций. Его внесут в виде поправки ко второму чтению законопроекта, в котором речь идет об отмене гражданства для осужденных за терроризм.
— Я (Фамилия Имя Отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции, — говорится в тексте.
Как сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, паспорт будут выдавать сразу после произнесения клятвы, пишет РИА Новости.
— Очень важно, что сама присяга будет иметь юридический характер, принесение присяги будет проходить в торжественной обстановке, — отметил депутат. Процедура будет регламентироваться указом главы государства.
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