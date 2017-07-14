Водоканалы лишат предпринимательской прибыли

Государственные и муниципальные водоканалы лишат возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль. Сейчас ее максимальный размер установлен на уровне 5%. С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По мнению представителей ФАС, в результате нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5%. Так планируется ускорить передачу водоканалов в концессии, которые по-прежнему сохраняют право получать прибыль от своей деятельности, считают эксперты.

Напомним, директор хабаровского МУП «Водоканал» Владимир Стеблевский в настоящее время находится под следствием. Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса страны, в том числе «Мошенничество», «Злоупотребление должностными полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» и «Коммерческий подкуп».

Как подчеркнул источник, близкий к следствию, «будучи директором муниципального предприятия, гражданин на родине бывал 3-4 месяца в году, остальное время проводил за границей».