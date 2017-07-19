Россияне задолжали за коммунальные услуги 1,34 триллиона рублей

Задолженность по коммунальным платежам в России на данный момент составляет 1,34 трлн рублей. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Михаил Мень.

По его словам, речь идет о всех должниках: юридических и физические лицах. В числе юрлиц, которые в основном не платят за услуги ЖКХ, министр назвал управляющие компании.

«Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив посредников между гражданами как потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы», — считает Мень.

При этом чиновник отметил, что жители в основном очень дисциплинированно платят за коммунальные услуги.

«Среди них лишь 6% имеют долги по ЖКХ, — отметил он. — Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было 4% неплательщиков».

Мень также рассказал, что самые большие коммунальные долги приходится взыскивать в богатых регионах.

В среднем на одного должника приходится по 53 тыс. недоимки. В регионах с меньшими бюджетами — от 9 до 14 тыс.

«Мы изучали портрет неплательщика. Как правило, это либо асоциальные категории, либо владельцы инвестиционных квартир. Люди покупают их на будущее — для детей или чтобы сохранить свои средства. Это нормально. Люди верят в недвижимость, это хорошо. Но если они думают — я здесь не живу, зачем платить? — то возникают проблемы. Дом отапливается, обслуживается, подъезд убирают и так далее — конечно, за эти услуги надо платить. Кстати, самыми ответственными плательщиками являются наши пенсионеры», — резюмировал министр. svpressa.ru