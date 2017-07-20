В России в первые пять месяцев 2017 года зафиксировано значительное превышение смертности над рождаемостью. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.
За указанный период умерли 791 тысяча жителей, родились 679,2 тысячи. Численность населения сократилась на 31,1 тысячи, или 0,02 процента, и составила 146,8 миллиона человек.
Ведомство отмечает рост естественной убыли населения. Этот показатель за январь-май составила 111,8 тысячи человек, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом миграционный прирост на 72,2 процента компенсировал численные потери населения. Естественный прирост населения был зафиксирован в 21 субъекте. lenta.ru
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