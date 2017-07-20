Приставы спишут почти триллион рублей безнадёжных долгов россиян

Судебные приставы в 2017 году могут списать около триллиона рублей безнадежных долгов граждан перед банками.

Это следует из данных, которые ФССП предоставила «Известиям». В ведомстве отметили ежегодный рост объема кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда. В этом году приставы смогут взыскать примерно половину переданных им долгов.

Число прекращенных исполнительных производств о взыскании долгов граждан перед банками ежегодно увеличивается. В 2015 году в исполнении приставов находилось 4 миллиона производств о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более 2 триллионов рублей, из них списанием безнадежных долгов был закончен миллион дел. В 2016-м приставы завершили 2 миллиона из 5 миллионов производств, находившихся в работе, при этом общая сумма задолженности составляла 3 триллиона рублей.

За первые пять месяцев текущего года в ФССП поступило 4 миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 триллионов рублей. 817 тыс. из них уже прекращено без взыскания. Таким образом, с января по май 2017-го приставы закрыли 18,6 процента производств.

Как прогнозирует источник издания, близкий к ФССП, за шесть месяцев этот показатель — с учетом темпов взыскания — составит 24,48 процента, а до конца года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49 процентов, что соответствует фактически одному триллиону списанных безнадежных долгов.

Собеседник уточнил, что все чаще причиной для окончания производства становится невозможность взыскания задолженности. lenta.ru