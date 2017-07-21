Госдума приняла закон об отзыве российского гражданства

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий отменять решение о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм.

Авторы инициативы считают, что проект закона поспособствует обеспечению реализации дополнительных мер по защите россиян от терроризма. Они также убеждены, что документ поможет предупреждать совершения преступлений террористического характера лицами, получившими российское гражданство.

Также в закон вошла норма о необходимости приносить присягу при получении гражданства РФ. Напомним, текст присяги Госдума утвердила 12 июля. Гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю.

Принятый закон также позволит жителям Украины, которые не могут получить справку о выходе из гражданства этой страны для вступления в гражданство РФ, просто нотариально заверить свой отказ от него.