Россияне стали меньше пить и реже умирать от алкоголя

Жители России стали заметно меньше употреблять спиртное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В 2016 году, на четвертый год после запрета рекламы такой продукции в СМИ, объем выпитого алкоголя на душу населения сократился с 12,4 до 10,3 литра в год. Однако этот показатель еще на четверть превышает норму, определенную Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Смертность от отравления спиртным за тот же период времени упала почти вдвое: с 11,4 до 5,6 на 100 тысяч человек. Всего, по данным ВОЗ, ежегодно от употребления алкоголя в мире умирают 3,3 миллиона человек — 5,9 процента от всех смертей.

8 июня сообщалось о сокращении числа курящих и пьющих граждан России. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, среди молодежи курильщиков стало в 3,5 раза меньше, а употребление алкоголя в стране сократилось на 13,5 процентов.

Согласно докладу Роспотребнадзора, самым пьющим российским регионом (по объемам продаж спиртного) стала Магаданская область. Лидерами рейтинга также являются Москва, Сахалин и Коми. Самыми трезвыми субъектами названы Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. lenta.ru