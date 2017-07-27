Президент России запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет

Президент России подписал закон, согласно которому уклонившимся от военной службы по призыву запрещается занимать вакансии на государственной или муниципальной службе в течение 10 лет после правонарушения. Соответствующее постановление опубликовано в среду, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно внесенным изменениям в закон «О муниципальной службе в РФ», у уклонистов появляется шанс реализовать себя в госслужбе. В 2014 году Госдума приняла закон, по которому правонарушитель безвременно не мог занимать должность госслужащего или муниципального служащего. Позднее Конституционный суд счел эту норму не соответствующей Основному закону страны и постановил ее скорректировать.

В законе также прописан алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает уклонист. Так, на военные комиссариаты возложена обязанность уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. Если правонарушитель сумеет устроиться на работу, его уволят, а работодатель должен будет отчитаться об увольнении.

Документ был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 14 июля. В пояснительной записке к нему отмечалось, что принятие документа поможет сократить число уклонистов. lenta.ru