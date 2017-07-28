В этом году в двух городах проведут опыт по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями. В случае успеха россиян могут освободить от обязательной поверки счетчиков в 2018 г., заявил глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов.
"На наш взгляд, эксперимент можно будет точно сделать в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Но, опять же, не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме. Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки… В следующем году, если это будет поддержано, попробуем это реализовать уже в рамках общенационального решения", - отметил Абрамов. Речь идет о поверке счетчика без его замены.
Росстандарт обсуждает это предложением с Минстроем и Минпромторгом. Есть договоренность, что до внесения изменений в законодательство управляющие компании проведут централизованную поверку счетчиков в отдельных небольших городах или районах.
"Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле. Во-вторых, если мы будем работать не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией, это будет быстрее. Как нам кажется, это позволит исключить мошенничество, когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке", - заключил Абрамов. vestifinance.ru
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