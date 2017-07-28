Президент России подписал закон о повышении порога долга для запрета выезда за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального порога долга для запрета выезда за границу с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 27 июля.

Документ также утвердил механизм ускоренной передачи информации о погашенных штрафах из службы судебных приставов пограничникам через интернет (в течение 24 часов с момента оплаты).

Закон вступит в силу 1 октября 2017 года. Госдумой он был принят 14 июля.

4 июля член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров пояснил, что порог штрафа увеличивается новым законом на время. «У должника есть пять дней для добровольного погашения долга (это предусмотрено действующим законодательством). Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение двух последующих месяцев, невыездной порог будет вновь понижен до 10 тысяч рублей», — сказал он.

Нововведение не касается задолженностей по выплате алиментов, возмещению морального вреда, ущерба здоровью, имуществу. lenta.ru