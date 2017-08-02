Копить на капремонт станет проще

Решение о выборе специального счета для формирования фонда капремонта будет приниматься с согласия простого большинства. Соответствующий федеральный закон единогласно принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Спецсчет - средства, которые собственники копят, и сами ими распоряжаются.

Теперь решение о выборе такого способа накоплений в многоквартирном доме может быть принято, если за него проголосовало более половины собственников. Ранее для этого требовалось согласие не менее 2/3 голосов.

Вместе с тем, при возникновении задолженности по взносам на капремонт меры по ее погашению будет принимать ТСЖ или управляющая компания. Если же долги возникли по вине собственников дома – государственных органов или муниципальных образований, средства должны быть перенаправлены из бюджета соответствующего уровня на специальный счет собственников.

Также законодательно урегулирован вопрос о том, как быть, если собственники не обеспечивают доступность мест общего пользования, где должен начаться капитальный ремонт. По новым правилам региональный оператор может перенести сроки работ по капитальному ремонту на более позднее время. todaykhv.ru