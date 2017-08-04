Потери граждан при переводе средств в НПФ в 2016 году составили 27 млрд рублей

Граждане за минувший год потеряли 27 млрд рублей инвестиционного дохода при переводе накоплений из государственной компании в НПФ. Об этом рассказал директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов. Кроме того, по оценке зампреда ВЭБа Николая Цехомского, около 15 млрд рублей составила комиссия агентам пенсионных фондов за переходы.

Главная причина потерь - недостаточная информированность граждан о последствиях при смене фонда. По данным ВЭБа, куда поступают средства Пенсионного фонда России (ПФР), в прошлом году 255 млрд рублей накоплений граждане перевели в НПФ. Из этой суммы 99% были оформлены как "досрочный" перевод.

В этом случае (если период формирования пенсионных накоплений у прежнего страховщика длился менее пяти лет) деньги попадают в негосударственный фонд незамедлительно, однако полученный по ним инвестиционный доход "сгорает" безвозвратно. Недавно, например, выявлен случай потери застрахованным лицом инвестиционного дохода в размере свыше 500 тыс. рублей.

"Люди теряют значимый доход. Думаю, что по итогам 2017 года, если на эту тему не обращать внимание и так же будет 99% досрочников, они уже потеряют доход не только за один год, а за два года. И дальше ситуация будет усугубляться", - сказал Попов.

На этой неделе ЦБ сообщил о заметном росте числа жалоб от граждан на работу НПФ. Количество обращений за первую половину 2017 года в пять раз превысило объем жалоб за все три предыдущих года. Граждане жаловались как на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, так и на удержание средств у текущего страховщика, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе.

Действующий с 2015 года порядок перевода накоплений граждан из ПФР в один из НПФ или между фондами предполагает прием заявлений по нескольким каналам: личный визит в ПФР или МФЦ, оформление документов в новом НПФ с использованием удостоверяющих центров (УЦ) или сайт госуслуг. Фонды и их посредники агитируют за досрочный переход, а граждане теряют часть накопленного инвестиционного дохода.

По оценке экспертов, по итогам "переходной" кампании 2017 года при среднем счете на уровне 75 тыс. рублей потери инвестдохода гражданами могут составить 30% от этой суммы.

Счетная палата в июне сообщила о выявлении случаев фальсификации заявлений застрахованных лиц о смене НПФ и реализации схем, препятствующих смене страховщика. Прием заявлений через УЦ уже приостановлен.

ЦБ, со своей стороны, уже поддержал изменение правил перехода между НПФ, согласно которым человеку нужно будет сначала обратиться в действующий фонд. NEWSru.com