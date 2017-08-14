Регистрировать рождение и смерть можно будет в МФЦ

Многофункциональным центрам (МФЦ) разрешат самостоятельно регистрировать рождение и смерть. Ожидается, что соответствующий законопроект будет принят до конца года.

«Эта инициатива уже была реализована в режиме пилотного проекта в трех регионах: в Москве, Тюменской и Воронежской областях. По итогам «пилота» мы подготовили законопроект, позволяющий распространить эту практику на все субъекты, где такое решение будет принято региональным законодательным собранием», - рассказал изданию замминистра экономического развития Савва Шипов. Он уточнил, что ожидается принятие документа до конца года.

Еще одна инициатива ведомства - оказание услуг в соответствии с «жизненными ситуациями» по одному заявлению в МФЦ. Речь идет о потере документов, рождении ребенка, выходе на пенсию, смене имени. Замминистра считает, что законопроект может быть принят Федеральным собранием до конца года.

«Через МФЦ в перспективе можно будет платить налоги, госпошлины и всё, что связано с оказанием услуг. Многофункциональные центры будут сами выступать операторами. Этот функционал мы планируем реализовать в 2018 году», - подвел итог Савва Шипов.

Напомним, в планах ведомства также прием налоговых деклараций в многофункциональных центрах.

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