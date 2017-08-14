С банковских карт россиян за год похитили около 650 млн рублей

В прошлом году хакеры с помощью социальной инженерии похитили с банковских карт россиян 650 млн рублей. Речь идет о классическом обмане, уточнили в Zecurion, специализирующейся на безопасности банковского обслуживания.

Эксперты отметили, что граждане стали менее доверчивыми, изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал на 15%.

Чаще всего кибермошенники, использующие методы социальной инженерии для хищений, звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные карт (номер, CVV, PIN-коды и пр.). Также хакеры программируют интерактивные голосовые системы (IVR) для звонков гражданам, пишут "Известия".

Мошенники также высылают на электронную почту клиентов банков письма со ссылками и файлами, ориентированными на их интересы. Открывая эти вложения, клиенты запускают вирус.

Одна из схем ориентирована на людей, продающих автомобили на различных интернет-ресурсах. В ней потенциальный покупатель предлагает сразу внести задаток за автомобиль на банковскую карту клиента. При этом "покупатель" просит продавца сообщить полученный на телефон код авторизации, назвав который, владелец не увидит ни задатка, ни своих денег.

Несмотря на то, что в по итогам прошлого года объем хищений несколько сократился, кибермошенники тоже не дремлют и совершенствуют свои схемы. В Zecurion опасаются, что в нынешнем году объем хищений увеличится до 750 млн рублей.

Мошенники уже ввели в оборот новую схему обмана. Они звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) и под предлогом необходимости погашения задолженности выведывают необходимые данные. По данным Zecurion, от этой схемы пострадали уже порядка 4 тысяч доверчивых граждан. Суммарный ущерб от новой схемы пока не превышает около 550 тысяч рублей, однако она только набирает обороты, уверены в компании.

О том, что злоумышленники будут изобретать новые схемы обмана потребителей, говорит и руководитель направления противодействия мошенничеству Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов. По данным эксперта, нарушители используют как приманку новые сервисы дистанционной оплаты - например, Avito, а также появляющиеся платежные госуслуги - налоги, пошлины. Обычных граждан чуть проще обмануть, представляясь именно сотрудниками госорганов, отмечает он.

Обычно срок "жизни" мошеннической схемы составляет месяц или чуть больше, уточняет Сизов. По его словам, финансовая грамотность россиян растет, а продвинутых клиентов банков становится все больше. В мае, например, стало известно об очередном способе кражи миллионов рублей у владельцев "пластика" при помощи сайтов, обещающих легкий заработок в интернете. finanz.ru