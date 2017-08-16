Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей

Общая задолженность по зарплате в России по состоянию на 1 августа выросла на 7,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 3,46 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют материалы Росстата, опубликованные во вторник, 15 августа.

Большая часть задолженности — 3,4 миллиарда рублей — возникла из-за отсутствия у работодателей собственных средств. Она выросла на 7,5 процента.

При этом задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней увеличилась на 21,9 процента, до 60 миллионов рублей.

В июне глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что почти 15 процентов всей задолженности по заработной плате в России приходится на Приморский край.

11 апреля в Международной организации труда заявили, что в 2017 году оклады россиян могут увеличиться на 2-3 процента. lenta.ru