День Государственного флага РФ отметят в Хабаровске

22 августа в городе пройдёт флешмоб и праздничная программа. День Государственного флага отмечается в России ежегодно с 1994 года. Праздник установлен указом президента РФ. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

22 августа на площади «Город воинской славы» состоится праздник «Триколор страны родной». Как рассказали в управлении по делам молодёжи и социальным вопросам, на площади пройдёт флешмоб, будут работать развлекательные зоны, выступят отряд барабанщиц, группа карабинеров, творческие коллективы города. Также будет развернут флаг РФ. Празднование начнётся в 18:00. По итогам будет снят видеоролик «Что для вас российский флаг».