США объявили о приостановке выдачи неиммиграционных виз по всей России

США с 23 августа этого года приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. Об этом сообщили в американской дипмиссии в РФ. Выдача подобных документов россиянам возобновится, но в сокращенном объеме, уточнили в посольстве. Эта процедура возобновится 1 сентября в Москве.

Такие меры приняты в связи с решением российских властей сократить численность персонала дипмиссии США.

Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о новых антироссийских санкциях, принятый американским сенатом 27 июля. Документом предусматривается несколько ограничений, касающихся возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, находящихся под санкциями.

В ответ на решение верхней палаты Конгресса США Москва решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге города. МИД России также предложил Вашингтону до 1 сентября сократить общее количество персонала дипмиссии на территории страны до 455 человек, то есть на 755 человек. lenta.ru