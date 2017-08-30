Минфин позволил прощать долги до 4000 рублей без уплаты НДФЛ

Долги на сумму до 4000 рублей разрешено списывать без необходимости уплачивать с них налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Сейчас заимодавец при списывании долгов обязан уплатить НДФЛ с прощенной выгоды по ставке 13%.

Однако взыскивать налоги с небольших сумм для госорганов экономически нецелесообразно. Кредитор может простить долг, но в этом случае ему придется нести дополнительные расходы на уведомление инспекций о невозможности его удержать.

Минфин разрешает списывать долги до 4000 рублей без начисления НДФЛ. Такие долги – как правило, остатки непогашенной задолженности по небольшим кредитам, говорят эксперты. Механизм может применяться, "если отношения кредитора и должника по прощению долга по кредитному договору будут квалифицированы как дарение".

Юристы указывают на то, что прощение и дарение представляют собой разные сделки. Так, для оформления дарения потребуется специальный договор с подписью одаряемого, который нельзя подготовить одновременно с заключением кредитного договора. А в случае прощения более крупных долгов заимодавец сможет подарить только 4000 рублей, о списании остальной суммы все равно придется отчитываться. pravo.ru