Число официальных безработных в РФ снизилось за неделю до 779 тыс человек

Численность официально зарегистрированных в РФ безработных в период с 16 по 23 августа снизилась на 0,6% и составила почти 779 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

"С 16 по 23 августа 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,6% и составила 779 929 человек. Годом ранее этот показатель составлял 920 531 человек", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 67 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской, Липецкой, Сахалинской, Новгородской областях, Камчатском крае, республиках Калмыкия, Тыва и Кабардино-Балкария.

При этом увеличение численности безработных произошло в Еврейской автономной области, республиках Бурятия и Дагестан, городе Севастополе, Калининградской области. Не изменилась численность безработных в Тюменской и Калужской областях, республиках Марий Эл, Ингушетия, Коми и в Чечне.

По состоянию на 16 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 142 489 человек. Кроме того, по состоянию на 16 августа работодателями заявлено в органы службы занятости более 1,6 миллиона вакансий. 1prime.ru