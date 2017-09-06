Россияне смогут получать паспорта в Сбербанке

Россияне смогут получать паспорта не только в МФЦ, но в Сбербанке. Финансово-кредитная организация возьмет на себя эту функцию в 2019 году. Об этом на Восточном экономическом форуме, который стартовал в Владивостоке, сообщил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

Также в отделении можно будет получить права, зарегистрировать квартиру. В условиях нехватки многофункциональных центров, а с такой проблемой столкнулись в 30% субъектах страны, предоставлять все эти услуги планирует Сбербанк. В будущем году систему протестируют, далее она заработает в полноценном режиме. nsn.fm