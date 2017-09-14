Доходы России от налогов превысили нефтегазовые поступления

Доходы российского бюджета от налогов и сборов в первом полугодии 2017 года превысили объем нефтегазовых поступлений. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.

«Отмечу, что меняется структура доходной части. Сейчас мы больше получаем денег от налогов и сборов, чем собственно от продажи нефти и газа», — сказал он на совещании с правительством по исполнению федерального бюджета.

Доходы бюджета увеличились и превысили прогнозируемые показатели на 14 процентов. «Превысили они семь триллионов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года, они выросли приблизительно на 21,5 процента», — отметил он. Дефицит бюджета по итогам первого полугодия составил один процент.

По его словам, в первом полугодии 2017 года экономика России увеличилась на 1,7 процента. «Мы ожидаем, что во втором полугодии рост валового внутреннего продукта продолжится», — сказал Медведев

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе-июле Россия увеличила доход от экспорта нефти на 35 процентов в годовом выражении, до 53,14 миллиарда долларов.

По прогнозу Минэкономразвития, российский ВВП в 2017 году вырастет более чем на два процента. Международный валютный фонд ждет, что экономика страны увеличится на 1,4 процента, а в Bank of America говорят о росте в 1,8 процента. lenta.ru