Рюкзак и лекарства разрешат бесплатно брать в самолёт

Рюкзак, дамскую сумочку или портфель с вложенными в них вещами, а также лекарства разрешат бесплатно брать на борт самолета, если вес ручной клади превышает норму. Минтранс России разработал поправки в федеральные авиационные правила.

«в качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком … без оплаты … провозить следующие вещи: рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, или дамская сумка, или портфель с вложенными в них вещами», - говорится в тексте документа.

Кроме того, бесплатно проносить на борт можно будет лекарственные препараты, специальные диетические потребности в необходимом на время полета количестве.

Минимальная норма ручной клади по новым правилам составит 5 кг. Уточняется, что по требованию перевозчика пассажир обязан взвесить всю ручную кладь при регистрации или выходе на посадку.

Суммарный вес бесплатного для провоза багажа ограничивается 30 кг.

Напомним, согласно принятому ранее закону, с 29 сентября авиакомпании смогут брать плату с части пассажиров за провоз багажа. Так, из списка ручной клади, которую пассажир может провозить с собой бесплатно, исключили ряд предметов. В него вошли сотовые телефоны, ноутбуки и другая техника, печатные издания, цветы, зонтики и еще несколько пунктов. Исключить из бесплатной ручной клади предлагалось также верхнюю одежду, но Минтранс пообещал ее вернуть и доработать проект Федеральных авиационных правил. todaykhv.ru