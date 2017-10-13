Права дольщиков защитит федеральный фонд

Деньги дольщиков в России защитит фонд. Его создание утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает официальный сайт правительства РФ.

Фонд будет сформирован за счет обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства. «Этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если сам застройщик обанкротился. Несмотря на ранее принятые законы, далеко не все они действую так, как следовало бы. Понятие «обманутый дольщик» должно остаться в прошлом»,— сказал Дмитрий Медведев.

Документ утверждает создание фонда, его устав и положение о наблюдательном совете, в который вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы, Совета Федерации, Агентства ипотечного жилищного кредитования. Возглавил орган зампред правительства России – руководитель аппарата правительства Сергей Эдуардович Приходько.

В компенсационном фонде будут учитываться средства кредитных организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем ЦБ, либо имеющих одновременно кредитный рейтинг не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства АКРА и не ниже уровня «ruА-» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».

Напомним, создать фонд поручил Президент России Владимир Путин. Законопроект о его создании летом приняла Госдума.