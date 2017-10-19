Верховный суд разрешил засекречивать сведения о владельцах недвижимости

Такое решение было вынесено судом после рассмотрения кассационной жалобы политика Алексея Навального на отказ Таганского суда признать незаконными действия Росреестра

Судебная коллегия Верховного суда по административным делам постановила, что Росреестр имеет право засекречивать сведения о владельцах недвижимости.

Такое решение было вынесено судом после рассмотрения кассационной жалобы политика Алексея Навального на отказ Таганского суда признать незаконными действия Росреестра, засекретившего данные о собственниках объектов элитной недвижимости.

Напомним, в июне 2016 года Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что Росреестр скрыл имена сыновей Генпрокурора Юрия Чайки в выписках о недвижимости. Их имена были заменены кодировками. Ранее в открытом доступе находилась информация о том, что на Артема и Игоря Чайку зарегистрированы два жилых дома общей площадью более 2,5 тыс. кв. м, два участка земли, гараж и хозпостройки. Однако позднее Росреестр удалил данные о собственниках. bfm.ru