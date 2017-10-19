Реальные доходы россиян c начала года сократились на 1,2%

С января по сентябрь этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,2% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщила Феральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом в сентябре 2017 года относительно аналогичного месяца 2016 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,3%. В то же время относительно августа текущего года реальные доходы выросли на 0,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения - это доходы с поправкой на размер обязательных платежей и уровень инфляции.

Росстат и ранее в этом году констатировал падение этого показателя. В августе реальные доходы снизились на 0,3% после спада на 0,9% в июле, нулевой динамики в июне, снижения на 0,4% в мае, на 7,6% в апреле, на 2,5% в марте, на 4,1% в феврале и роста на 8,1% в январе из-за единовременной выплаты пенсионерам. В целом за прошлый год реальные доходы уменьшились на 5,9%.

Государственные статистики также отмечают, что объем номинальных денежных доходов на душу населения за прошедший месяц составил 31 576 рублей (среднемесячная начисленная заработная плата - 37 520 рублей). Это на 3,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 0,4% больше августа 2017 года, а за девять месяцев показатель увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальная зарплата в сентябре в годовом выражении выросла на 2%, с начала года - на 2,5%, к августу - на 1,2%.

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, за девять месяцев составил к уровню начисленной зарплаты в обрабатывающих производствах 81%, работников образования - 76% (в январе - августе 2016 года - соответственно 83% и 78%).

В августе этого года года Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных доходов населения в текущем году до 1,2% с 1,0%, для этого, однако, четвертый квартал должен продемонстрировать рост реальных доходов выше 4%. NEWSru.com