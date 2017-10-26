Президент Путин: пенсии военным пенсионерам повысят с 1 января

"В бюджете на 2018 г. предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам - с 1 февраля. Это касается 2,6 млн человек. Думаю, надо сделать так, как мы делали раньше, - сделать это синхронно. С 1 января проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам", - отметил Путин.

"Но для того чтобы нам это сделать, нам нужно предусмотреть деньги уже в этом году, поскольку пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше. То есть если мы с 1 января проиндексируем, то деньги нужно выплачивать в декабре. Для этого они должны быть. У нас доходы бюджета это позволяют", - подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что к приравненным лицам относятся сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, противопожарной охраны и других силовых ведомств.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заверил президента, что Минфин выполнит это поручение. "У нас доходы в текущем году позволяют выполнить ваше поручение по индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с 1 января следующего года. Такие решения мы учтем в текущем году. И ваше поручение будет выполнено", - заявил Силуанов.

"В следующем году у нас предусмотрена индексация пенсий на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в текущем году. Напомню, что это 3,7% против 3,2%, которые мы ожидаем по инфляции в текущем году", - отметил глава Минфина. vestifinance.ru