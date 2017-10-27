С 2018 года ученики 9-х классов будут проходить устное собеседование

В министерстве образования и науки края состоялось заседание государственной экзаменационной комиссии региона. На совещании обсудили нововведения в области итоговой аттестации школьников. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В числе актуальных задач - поэтапное введение в регионе устного собеседования для школьников 9-х классов. Это испытание похоже на итоговое сочинение, только в устной форме. Собеседования оценят учителя-эксперты, а в аудиториях будет вестись аудиозапись.

Как объяснила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства Екатерина Кошельникова, устное собеседование в "тестовом" режиме девятиклассники пройдут уже в этом учебном году. Учитывать результаты при допуске к прохождению итоговой аттестации начнут только в 2019 году.

Изменятся правила заполнения документации, теперь все материалы ЕГЭ, включая бланки ответов и задания, будут печатать на местах, в присутствии участников.

"Бланки будут чёрно-белые и односторонние. Изменятся стандарты их заполнения. Сейчас проходят апробации, после которых новые правила окончательно сформулируют. По итоговым материалам мы проведём тренинги для организаторов", - отметила Екатерина Кошельникова.

Также в 2018 году в крае появятся два новых ППЭ – в селе Вострецово в Охотском районе и в селе Полётное в районе им. Лазо.