Управляющие компании отстранят от сборов по ЖКХ

Министерство строительства и ЖКХ выступило с предложением отстранить управляющие компании от сборов ЖКХ. Чиновники разработали законопроект, по которому оплачивать «коммуналку» можно будет напрямую ресурсоснабжающим организациям.

По словам представителей ведомства, на такой шаг их толкнула задержка платежей. «В целом ситуация с долгами остается напряженной, только объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 миллиарда рублей», — рассказал представитель пресс-службы министерства. По словам собеседника издания, речь идет о средствах,собранных управляющими компаниями с потребителей, но не перечисленных ресурсоснабжающим компаниям.

В конце сентября 2017 года на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ) появилась информация о том, что с начала года число злостных неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось более чем в два раза, до 22,3 тысячи человек.

В НБКИ уточнили, что средний размер задолженности равняется 50 тысячам рублей. «Как показывает практика, порядка половины всех злостных неплательщиков полностью или частично погашают имеющуюся у них задолженность в кратчайшие сроки после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории», — сказал глава бюро Александр Викулин. dom.lenta.ru