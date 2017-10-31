Семь миллионов россиян не могут платить по кредитам

Семь миллионов россиян фактически не могут платить по кредитам, но и воспользоваться законом о банкротстве они не в состоянии из-за слишком высокой стоимости этой процедуры. Об этом рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин на открытии Всероссийской недели сбережений.

"Попытались воспользоваться этим законом 70 тысяч человек из семи миллионов. Воспользовались - порядка 40 тысяч человек. То есть мы говорим о том, что 90% людей, которые не платят по своим кредитам, к этому закону не обращались", - заявил Янин.

Хотя уровень кредитной нагрузки на население в целом в России по сравнению с другими странами не очень высокий, но если посмотреть отдельно на бюджетный сектор - то, по словам Янина, он "пугающий".

"Долговая нагрузка для людей таких специальностей, как воспитатели детских садов, учителя и медсестры, выше, чем в среднем по России", - сказал эксперт.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), долговая нагрузка российских заемщиков за последние полгода снизилась на 0,51 процентного пункта и на 1 октября 2017 года составила 24,67%, (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу). Однако снижение отмечается среди граждан с доходами выше 20 тысяч рублей в месяц, а для заемщиков с более низкими доходами долговая нагрузка, напротив, выросла.

Количество потенциальных банкротов - граждан, формально попадающих под действие закона о банкротстве, по данным НБКИ, на конец сентября составило 799,5 тысячи человек. Это граждане, имеющие просроченный долг по всем видам займов более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней.

При этом не платят по кредиту 90 дней и более около семи миллионов граждан РФ, но основная масса этих заемщиков имеет задолженность менее 500 тысяч рублей. По имеющимся оценкам, речь идет о долге около 300 тысяч рублей при ежемесячном доходе менее 20 тысяч. "Закон должен дать шанс этим людям выйти из этой ситуации через продажу имущества, через процедуру банкротства понятную, доступную и начать свою жизнь с чистого листа", - сказал Янин.

"Бюджет подачи заявления о банкротстве варьируется от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Это чрезвычайно много, поэтому люди не могут воспользоваться этим инструментом", - пояснил он. Так, по словам эксперта, только разместить в газете объявление о банкротстве - а это является одним из требований закона - может стоить заемщику 10 тыс. рублей.

"Закон, конечно, требует скорейших изменений. Их готовит Минэкономразвития. Но очень долго оно их делает", - отметил Янин.

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак признал, что такая ситуация является для него неожиданной. "Я являюсь сторонником того, что возникновение проблемной задолженности - это прежде всего вина кредитора", - сказал он. Вместе с тем он напомнил, что банкротство физлиц не входит в зону его ответственности. "Поэтому мой комментарии нельзя рассматривать как комментарии Минфина", - подчеркнул Сторчак.

Озвученные данные по кредитной нагрузке в РФ Сторчак назвал невероятными. По его мнению, власти должны срочно решать проблему. "Рано или поздно это выстрелит", - сказал он.

В качестве решения, по его словам, можно обсудить создание специального фонда по аналогии с фондом защиты прав дольщиков. NEWSru.com