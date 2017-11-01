Более 12 млн. работающих россиян не могут себя обеспечить

В марте этого года, выступая на Неделе российского бизнеса 2017 года, Голодец заявила, что бедность в России - это бедность работающего населения. "Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные", - подчеркнула она

Эксперты правительства подсчитали число работающих бедных россиян, "обнаруженных" в этом году вице-премьером Ольгой Голодец. В прошлом году доходы каждого шестого работника были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, сказано в бюллетене "Работающие бедные в России и за рубежом" аналитического центра при правительстве.

По оценкам Росстата, зарплату ниже прожиточного минимума сейчас получают около 2 млн россиян (7,3% работающих на апрель 2017 года). Однако с учетом затрат на членов семьи количество работающих бедных возрастает в разы, до 12,1 млн человек, или 16,8% трудоспособного населения. Почти две трети всех бедных - это люди в трудоспособном возрасте, 90% работают.

По данным директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, основную долю бедных в России составляют работающие люди с детьми, чья зарплата не превышает двух прожиточных минимумов, если детей двое, и полтора прожиточного минимума, если ребенок один.

В госсекторе, по данным бюллетеня, доля бедных работников в четыре раза выше, чем в частном, хотя на частных предприятиях трудится две трети занятых. Шесть лет назад разрыв был двукратным.

Напомним, в марте этого года, выступая на Неделе российского бизнеса 2017 года, Голодец заявила, что бедность в России - это бедность работающего населения. "Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные", - подчеркнула она.

По ее словам, в РФ "нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей (МРОТ)". "Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда", - заверяла она.

Государство экономит на зарплатах и в дальнейшем может столкнуться с серьезным дефицитом кадров, предупреждают эксперты. Семья не выбирается из бедности даже тогда, когда на работу выходит больше членов семьи, пояснил эксперт управления социальной политики аналитического центра Владимир Трубин.

Для существенного увеличения дохода нужно приобрести новую профессию, повысить уровень образования либо переехать, а рынок труда не обеспечивает достаточно вакансий с более высокой зарплатой и сохранением профессионального статуса. Бедность, таким образом, способствует лишь росту занятости, которая не приводит к росту доходов.

Кроме того, годами не выполняется требование Трудового кодекса, согласно которому минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Предполагается, что с 1 января 2018 года МРОТ повысится примерно до 85% прожиточного минимума, с 1 января 2019 года - до 100%.

Однако, по мнению Трубина, проблему бедности это не решит, поскольку минимальная зарплата рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины, состав которой не соответствует рациональным нормам потребления здорового человека.

Государство сначала экономит на зарплатах, а затем теряет на медицинском обслуживании граждан. По мнению аналитика, такая экономия замедляет экономический рост - у бедных людей нет мотивации повышать производительность труда, многие уходят в теневую занятость, а предприятия при наличии дешевой рабочей силы не заинтересованы внедрять новую технику, совершенствовать технологию производства.

Отметим, падение уровня жизни в России продолжается вопреки прогнозам правительства и экономической статистике, которая видит рекордный за четыре года прирост ВВП, инвестиций и промпроизводства.

Реальные располагаемые доходы снизились к 1 октября еще на 0,3%. Накопленным итогом за январь-сентябрь население обеднело на 1,2%; за прошлый год - на 5,9%, за 2015-й - на 3,2%, за 2014-й - на 0,3%. NEWSru.comNEWSru.com