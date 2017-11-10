Госдума изменит правила конфискации имущества

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении законопроект, разрешающий выдавать другим странам преступные доходы иностранцев, арестованные в России.

В действующем законодательстве никак не регулируется процедура принудительного исполнения приговора или постановления иностранного суда в части конфискации находящихся в России активов, поэтому в ФЗ "Об исполнительном производстве" предлагается внести соответствующие изменения. В случае принятия законопроекта будет введен механизм выдачи преступных доходов иностранцев зарубежным странам.

"Реализация будущего закона позволит повысить эффективность международного сотрудничества по вопросам противодействия организованной преступности", – отмечают авторы законопроекта, который был внесен в Госдуму в феврале, а в июне депутаты одобрили его в первом чтении. Впрочем, они рекомендовали внести в проект некоторые изменения формального характера, и вместо дополнения ст. 104 "Порядок исполнения исполнительного документа о конфискации имущества" новыми частями просто сделать отсылку на международные договоры России.

Думский комитет с этими поправками согласился и рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении. pravo.ru