Умер писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов

Стало известно о том, что умер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов. Он умер на 70-ом году жизни. Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания.

Летом 2016 года он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни.

Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.

Сатирик пользовался огромной популярностью у россиян. Его концерты собирали полные аншлаги. Задорный был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.

Программы с Михаилом Задорновым неизменно били все рейтинги на канале РЕН ТВ. РЕН ТВ