Выдача ипотеки в России выросла на 80 процентов

Объем выдачи ипотеки в России вырос на 70-80 процентов. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), который поступил в редакцию «Дома» в среду, 15 ноября. По подсчетам аналитиков, в октябре выдано более 115 тысяч кредитов на 210-230 миллиардов рублей.

Специалисты АИЖК также подчеркнули, что ставки по ипотеке находятся на минимальных значениях за всю историю развития рынка с 2005 года: 9,88 процента — на новостройки, 10,14 процента — на вторичное жилье. Около 5 триллионов рублей составляет портфель ипотечных кредитов.

По подсчетам аналитиков Национального бюро кредитных историй, для того, чтобы комфортно выплачивать кредит на жилье, средний доход семьи из двух человек должен составлять 69,5 тысячи рублей.

Среди регионов-лидеров по доступности ипотеки оказались Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская и Мурманская области. По данным аналитиков, в этих регионах приобрести квартиры в ипотеку легче всего благодаря высоким зарплатам и небольшим ценам на жилье. lenta.ru