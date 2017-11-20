В России подорожают Акцизы на топливо

Ставки акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо увеличатся. Такие поправки в Налоговый кодекс приняли депутаты Госдумы.

Ставка акцизов на бензин класса 5 увеличится с 1 января 2018 года на 10,7% и составит 11,213 тыс руб/1 т. С 1 июля она станет 11,892 тыс руб/1 т, с 1 января 2019 года - 12,314 тыс руб/1 т вместо запланированных 10,957 тыс руб. В 2020 году ставка составит 12,752 тыс руб/1 т вместо 11,395 тыс руб.

Ставка на дизельное топливо к 1 января 2018 года достигнет 7,665 тыс/1 т, показав рост на 12,7% (вместо 7,072 тыс руб). В 2019 году она составит 8,541 тыс руб/1 т вместо 7,355 тыс руб, а в 2020 году — 8,835 тыс руб/1 т вместо 7,649 тыс руб. todaykhv.ru