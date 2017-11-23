Путин поручил подготовить экономику к переходу на военные рельсы

Все крупные частные и государственные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и увеличению объемов производства военной продукции. Об этом в среду, 22 ноября, заявил президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, способность экономики быстро наращивать выпуск оборонной продукции в нужное время является одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. «К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности», — сказал Путин на совещании по вопросам военно-промышленного комплекса, во время которого обсуждались прошедшие в сентябре этого года военные учения.

В 2015-2016 годах эта тема подробно обсуждалась, напомнил президент. «Были даны соответствующие поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск», — отметил Путин.

Участники совещания должны сделать соответствующие выводы на будущее, подчеркнул глава государства.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проводились с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах. lenta.ru