Новый вид визы появится в России

Новый вид визы на въезд появится в России, сообщает сайт федерального правительства. Её будут выдавать для получения разрешения на временное проживание. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырёх месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание в России», - говорится в тексте документа.

Уточняется, что такая виза может быть только однократной. Изменено также положение, касающееся визы временно проживающего лица, - она станет многократной.

Ранее иностранному гражданину или лицу без гражданства при решении о выдаче разрешения на временное проживание выдавалась обыкновенная виза на въезд в Россию. todaykhv.ru