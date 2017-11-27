Пассажирам предложат невозвратные железнодорожные билеты

В России могут появиться невозвратные билеты на железной дороге. Соответствующий законопроект рассмотрит до конца нынешнего года во втором чтении парламент.

Предполагается, что стоимость такого невозвратного билета должна стать примерно на 30% меньше стоимости возвратного. Сама система продажи железнодорожных билетов уже готова к тому, чтобы у пассажира была возможность выбрать тот или иной тариф, заверил глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Пока неизвестно, будут и невозвратные билеты только в дерегулируемом сегменте перевозок (СВ, купе, сидячие вагоны, "Сапсан") или также в плацкартных и общих вагонах.

В настоящее время пассажир может получить обратно половину от стоимости проезда при отказе от поездки, если сдаст билет менее чем за восемь часов, но не позднее чем за два часа до отправления.

Не исключено, что еще одним важным документом для железнодорожников может стать проект закона о внеуличном транспорте. Москвичев напомнил о том, что пока основной акцент в нем сделан на регулирование деятельности метрополитена. С учетом планов по развитию городских электричек и скоростных трамваев стоит внести корректировки, считает он. По словам главы РЖД Олега Белозерова, в Долгосрочной программе развития компании до 2025 года количество пассажиров, отдающих предпочтение пригородным поездам, может вернуться к пиковым значениям 1997 года, 1,5 миллиардам человек. finanz.ru