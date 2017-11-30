Президент России продлил льготы дальневосточным инвестпроектам

Резидентам территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток удвоят срок предоставления льгот по налогу на прибыль организаций. Речь идет об инвесторах, реализующих на Дальнем Востоке крупные проекты.

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2844 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

Законом продлевается период, по истечении которого налогоплательщики, включенные в реестр участников территорий опережающего социально-экономического развития или свободного порта Владивосток и не получившие прибыль, вправе воспользоваться налоговыми льготами по налогу на прибыль организаций:

для проектов с накопленным объемом инвестиций не менее 500 млн рублей - с шестого налогового периода по налогу на прибыль (5 лет);

для проектов с накопленным объемом инвестиций не менее 1 млрд рублей - с седьмого налогового периода по налогу на прибыль (6 лет);

для проектов с накопленным объемом инвестиций не менее 100 млрд рублей - с десятого налогового периода по налогу на прибыль (9 лет).

Напомним, данная мера - одно из поручений Президента РФ Владимира Путина федеральному правительству по итогам рабочей поездки в ДФО с 5 по 8 сентября 2017 года. В её ходе Владимир Путин принял участие в третьем Восточном экономическом форуме, где провёл пленарное заседание и осмотрел новейший корвет проекта 20380 «Совершенный», построенный в Комсомольске-на-Амуре. todaykhv.ru