Владимир Путин объявил, что идёт на выборы

Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 2018 года. Заявление он сделал на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. Впервые о своем решении он объявил не в Москве.

Он объявил о своем решении в ответ на просьбу одного из сотрудников завода. «Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас»,— сказал работник завода.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет»,— заявил он. Зал бурно зааплодировал. «Спасибо за эту реакцию, спасибо за ваш труд прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, к стране. Уверен, что все у нас получится. Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит».

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре нынешнего года.