Административные дела будут рассматривать в электронной форме

Дела об административных правонарушениях на всех этапах будут рассматривать в электронной форме. Соответствующие поправки в законодательство готовит Министерство юстиции РФ.

Предлагается, что электронные документы будут рассматривать как в судах, так и в государственных органах, уполномоченных вести такие дела.

Также Минюст намерен разработать законопроекты, которые позволят участникам судебных процессов об административных нарушениях давать показания по видеосвязи. Рассмотрения уголовных дел это не коснется.

Пакет поправок должен заработать в феврале 2019 года.

По мнению юристов, нововведение облегчит работу канцелярий и архивов, однако у граждан должно остаться право на очные процессы в суде. «Сейчас везде нужно приходить лично. Перевод всех процедур в электронный вид существенно облегчит работу канцелярий судов. Будет удобно и людям, если все необходимые документы можно будет отправить через личный кабинет. Однако всё будет зависеть от того, как государство реализует свою задумку», — заявила руководитель корпоративной налоговой практики адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Мария Волкова.

Ранее Минэкономразвития РФ и фонд «Сколково» разработали проект плана-графика по нормативному регулированию правительственной программы, которая предполагает развитие цифровой экономики в России. todaykhv.ru