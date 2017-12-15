Стали известны даты ЕГЭ на 2018 год

Расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 год утвердило Минобрнауки. Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля. Основной — с 28 мая по 2 июля.

28 мая — география, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

30 мая — математика базового уровня;

1 июня — математика профильного уровня;

4 июня — химия, история;

6 июня — русский язык;

9 и 13 июня — иностранные языки (устно);

14 июня — обществознание;

18 июня — биология, иностранные языки (письменно);

20 июня — литература, физика;

Резервные дни: 22 июня — география, информатика и ИКТ; 25 июня — математика (базовая и профильная); 26 июня — русский язык; 27 июня — химия, история, биология, иностранные языки (письменно); 28 июня — литература, физика, обществознание; 29 июня иностранные языки (устно); 2 июля — по всем учебным предметам.

Дополнительный период запланирован с 4 по 15 сентября 2018 года.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 8 мая, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября. todaykhv.ru