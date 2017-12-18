Выборам Президента определена официальная дата

Выборы Президента в России назначены на 18 марта 2018 года. 15 декабря, в соответствии с Конституцией РФ и законом о выборах президента, Совфед принял постановление, которым назначил выборы главы государства.

Теперь это решение по закону официально опубликовано в печатной прессе («Российской газете» и «Парламентской газете») и на портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 81, пунктом «д» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации, пунктами 2 и 7 статьи 5 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Назначить выборы Президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в документе.

С момента публикации постановления Совета Федерации дается официальный старт избирательной кампании и запускаются ключевые электоральные процедуры: партии смогут проводить съезды по выдвижению кандидатов, а самовыдвиженцы - собрания своих групп поддержки.

Напомним, действующий Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 2018 года на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. Это был первый раз, когда о своем решении он объявил не в Москве. todaykhv.ru