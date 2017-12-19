Названы самые бесперспективные профессии

Россияне рассказали, какие профессии считают наименее перспективными для начала карьеры. В лидерах оказались работники жилищно-коммунального хозяйства и дворники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В пользу такого рода занятий высказались всего 15% респондентов, при этом 82% посчитали их тупиковыми.

Второе место антирейтинга опрошенные отдали трудоустройству в качестве водителя и таксиста. Большинство россиян (72%) уверены, что возможности профессионального роста в этой сфере довольно малы. На третьей строчке оказалась работа няни в детском саду, о бесперспективности которой заявили 68% россиян.

Согласно результатам опроса, треть респондентов считают, что в ТОП востребованных направлений рынка труда через 7-10 лет войдут: высокотехнологичное производство (33%), IT - технологии (26%), здравоохранение и социальные услуги (24%). todaykhv.ru