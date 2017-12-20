Как изменятся тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки в 2018 году, появятся ли в поездах душевые, когда детям можно будет отправляться в дорогу без сопровождения взрослых и что грозит дебоширам, попавшим в черный список? На эти и другие вопросы ответил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов.
— По скорости железнодорожный транспорт не может конкурировать с авиационным. А с появлением лоукостеров железной дороге сложно конкурировать с самолетами и по стоимости поездки. Будет ли ФПК снижать цены на билеты, особенно в плацкартные вагоны?
— На расстояниях до 1500 км наши поезда — реальные конкуренты авиации. Ведь когда мы говорим о конкуренции по скорости, то берем не абсолютную скорость на конкретном участке, а время, которое тратит пассажир, чтобы доехать из точки А в точку Б. Пассажиру нужно учитывать всё время, которое он тратит в пути: ему сначала требуется добраться по пробкам до аэропорта, пройти все формальности до посадки, сам перелет, потом он ждет, пока разгрузят багаж, дорога из аэропорта. Из всего этого и складывается время, затраченное на поездку. Поезда же уходят с вокзалов, расположенных в центре города. И у поездов не бывает нелетной погоды.
Сравнивать стоимость билета с лоукостером некорректно, потому что мы сравниваем не только сумму, которая определяет стоимость поездки, но и услуги, которые в это входят: багаж (на поезде в стоимость билета включены 75 кг багажа), возвратный или невозвратный билет. Поэтому общая стоимость поездки на железнодорожном транспорте фактически всегда будет ниже, чем авиаперелет.
— А что будет с ценами на плацкартные билеты в 2018 году? Они вырастут?
— С 1 января 2018 года по приказу ФАС в регулируемом сегменте будут действовать те же тарифы, что и в 2017 году. Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах в следующем году останутся такими же, как и в этом.
— Какова вероятность того, что плацкарт будет вообще отменен? Об этом заговорили после недавней приостановки продажи билетов в плацкартные вагоны из-за разногласий с ФАС. Вы не собираетесь отказываться от этой чисто российской экзотики?
— В ближайшее время нет.
— Ближайшее время — это год, два?
— Думаю, не год, не два и не три. Федеральная пассажирская компания обеспечивает население доступным железнодорожным транспортом для передвижения по стране. В год мы перевозим более 90 млн пассажиров. Сегодня плацкарт востребован. Использование вместимости в плацкартных вагонах всегда выше, 65% наших пассажиров передвигаются именно в них. Пассажир сам голосует рублем за способ передвижения.
— Не планирует ли ФПК отказаться от спальных мест в вагонах на направлениях, где дорога занимает 8–10 часов?
— На коротких направлениях это действительно имеет смысл. Например, у нас есть сидячие вагоны на маршруте Москва–Воронеж, где дорога занимает 6 час. 20 мин. Сидячий вагон востребован, потому что он дешевле. Больше мест — ниже цена. Дневных поездов около 13%. Статистика показывает, что до 70% наших пассажиров едет на расстояние до 1100 км. И для них целесообразно развивать скоростные поезда.
Я думаю, будет развиваться не столько тенденция ухода от спальных мест, сколько сокращение дальности поездки. А она сокращается из года в год. На расстояния свыше 1,5 тыс. км быстрее передвигаться самолетом. Но всегда останутся пассажиры, которые будут ездить именно на поезде — по материальным соображениям, медицинским показаниям и по многим другим причинам. Обеспечить перевозку поездом дальнего следования в любой части нашей страны мы обязаны, потому что пассажир всегда будет.
— Каков сегодня средний возраст парка пассажирских вагонов? Будут ли нынешние вагоны менять на новые — с современной системой кондиционирования, Wi-Fi, душевыми? И насколько масштабной будет замена?
— Срок службы вагонов составляет 28–40 лет, в зависимости от модели. Сегодня средний возраст парка вагонов — около 19 лет. Износ составляет 63,8%. На обновление подвижного состава ежегодно направляется 85% всех инвестиций. У нас пока окончательно не утвержден финансовый план на следующий год — он находится в стадии согласования.
Но мы вынесли на обсуждение закупку в 2018 году около 700 вагонов, это на 60% больше, чем в этом году. Более 580 из них будут плацкартными. Все вагоны, которые мы приобретаем, оборудованы кондиционерами, биотуалетами, в них будет установлена информационная магистраль, позволяющая подключать Wi-Fi, везде есть розетки, USB-порты. Также прорабатывается возможность размещения и подключения кулеров с питьевой водой и вендинговых автоматов.
— Новые вагоны будут российскими?
— Да. Всё, что мы сегодня приобретаем, производства Тверского вагоностроительного завода. Также ведем переговоры с «Уральскими локомотивами» по поводу приобретения «Ласточек». Пока окончательная договоренность не достигнута.
— Мест для курения нет даже в поездах дальнего следования. Они когда-нибудь появятся?
— В России действует 15-й Федеральный закон, который не предполагает возможность курения в поездах дальнего следования. Но разрешено курить на платформах станций. По нашей статистике, 84% поездов делают остановки менее чем через два часа. Остальные поезда останавливаются через 2–3 часа. Там курильщикам приходится чуть-чуть потерпеть.
Но на отсутствие мест для курения в последнее время жалоб не поступает, потому что все пассажиры привыкли к запрету. Меры, которые государство принимает по ограничению курения, дают эффект. Мне вот тоже пришлось бросить курить шесть лет назад.
— Для инвалидов что-то предусмотрено в следующем году?
— Наши специалисты продумывают варианты конструкций, которые обеспечат возможность удобной посадки и высадки как на высоких, так и низких платформах. Штабные вагоны уже сейчас приобретаются с купе для людей с ограниченными возможностями. В этом вагоне находится начальник поезда, больше он ничем не отличается от всех остальных. Все новые маршруты запускаются с купе для такой категории пассажиров. Мы приобрели более 500 кресел-колясок, которые позволяют передвигаться по вагону маломобильным пассажирам там, где габариты вагона не позволяют двигаться обычной коляске. Это есть в каждом поезде. Услуга бесплатная. Купе для пассажиров с ограниченными возможностями тарифицируется по обычной цене.
— Какие новые услуги появятся в 2018 году?
— Мы готовимся внедрить новые услуги в сфере питания. Можно будет заказать еду не один раз, как сегодня это входит в билет, а выбрать завтрак, обед, ужин в любой комбинации. Сделать заказ можно будет при покупке билетов.
А установка Wi-Fi-магистрали позволит обеспечить массовое внедрение мультимодального портала «Попутчик», с которого можно будет посмотреть фильм, почитать книги, заказать еду из вагона-ресторана, такси, поговорить во внутривагонном чате и так далее. «Попутчик» сегодня существует на 23 поездах. До конца года будет уже 45 поездов с этой системой. А в I квартале 2018 года у пассажиров всех вагонов в фирменных поездах будет выход в интернет через Wi-Fi.
— У многих авиакомпаний есть такая услуга, как перевозка детей без сопровождения взрослых. На железной дороге такое возможно?
— Мы планируем ввести такую услугу в 2018 году, в настоящее время ФПК разрабатывает механизм. Речь идет о детях в возрасте от 10 до 17 лет. Предполагается, что они будут находиться под контролем начальника поезда и проводника вагона на специально выделенных местах. Услуга будет включать в себя встречу на вокзале отправления, размещение в зале повышенной комфортности, обслуживание и контроль ребенка в пути и встречу в пункте назначения.
— Когда у каждого пассажира поезда, а не только обладателя билета в купе «люкс» появится возможность принять душ?
— Душевые мы включили в техническое задание для всех новых вагонов, которые будем заказывать в 2018 году. Мы начали предоставлять такую возможность в 2016 году, ориентируясь на обращения пассажиров. В настоящее время оснащены 250 вагонов. Это и отдельные душевые, и возможность принять душ в санузле. По техническим возможностям душевая находится в одном вагоне из всего поезда, где могут принять душ желающие. Сегодня это платная услуга, но стоит она недорого. Надо понимать, что в поездах есть ограничения по пропускной способности и емкости баков с водой.
— Нас ждет чемпионат мира по футболу. Как ФПК готовится обслуживать болельщиков? Это ведь специфический контингент.— По решению правительства РФ будут дополнительно запущены свыше 500 рейсов поездов дальнего следования для организации бесплатной перевозки болельщиков на маршрутах между городами, в которых будет проводиться чемпионат мира. Эти бесплатные билеты можно получить только с FAN ID и билетом на стадион.
Кроме того, для обслуживания этих поездов будет подготовлен персонал по специально разработанной программе. Более 1000 проводников пройдут особую подготовку.
— На недавней встрече Владимира Путина с сотрудниками ФПК поднимался вопрос черных списков пассажиров-дебоширов. Можете ли вы не продать билет такому человеку?
— Права отказать в приобретении билета у нас сегодня нет. Мы обязаны продать его любому, кто к нам обратится. Но списки нарушителей порядка у нас есть. Мы предупреждаем проводников о наличии в поезде такого пассажира.
— Надо ли вводить запрет на проезд пассажиров из черного списка?
— Мы считаем, что черные списки в том виде, в котором они сегодня приняты в авиации, вполне могли бы быть и на российских железных дорогах. Но пока соответствующего законопроекта нет.
— В период новогодних каникул вы увеличиваете количество поездов?
— Да. Для обеспечения повышенного спроса будет введено порядка 600 дополнительных рейсов — это почти на 7% больше, чем в прошлом году. Мы планируем перевезти около 4 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в прошлом году.
В период новогодних праздников компания снизила стоимость проезда в купейных вагонах, вагонах СВ и скоростных поездах — в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом. А поездка в новогоднюю ночь обойдется в полцены в плацкартных вагонах и на верхних местах в купе во всех поездах России. Мы надеемся, что это повысит настроение нашим пассажирам в праздники. todaykhv.ru