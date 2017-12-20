На железной дороге внедряют чёрные списки

Как изменятся тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки в 2018 году, появятся ли в поездах душевые, когда детям можно будет отправляться в дорогу без сопровождения взрослых и что грозит дебоширам, попавшим в черный список? На эти и другие вопросы ответил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов.

— По скорости железнодорожный транспорт не может конкурировать с авиационным. А с появлением лоукостеров железной дороге сложно конкурировать с самолетами и по стоимости поездки. Будет ли ФПК снижать цены на билеты, особенно в плацкартные вагоны?

— На расстояниях до 1500 км наши поезда — реальные конкуренты авиации. Ведь когда мы говорим о конкуренции по скорости, то берем не абсолютную скорость на конкретном участке, а время, которое тратит пассажир, чтобы доехать из точки А в точку Б. Пассажиру нужно учитывать всё время, которое он тратит в пути: ему сначала требуется добраться по пробкам до аэропорта, пройти все формальности до посадки, сам перелет, потом он ждет, пока разгрузят багаж, дорога из аэропорта. Из всего этого и складывается время, затраченное на поездку. Поезда же уходят с вокзалов, расположенных в центре города. И у поездов не бывает нелетной погоды.

Сравнивать стоимость билета с лоукостером некорректно, потому что мы сравниваем не только сумму, которая определяет стоимость поездки, но и услуги, которые в это входят: багаж (на поезде в стоимость билета включены 75 кг багажа), возвратный или невозвратный билет. Поэтому общая стоимость поездки на железнодорожном транспорте фактически всегда будет ниже, чем авиаперелет.

— А что будет с ценами на плацкартные билеты в 2018 году? Они вырастут?

— С 1 января 2018 года по приказу ФАС в регулируемом сегменте будут действовать те же тарифы, что и в 2017 году. Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах в следующем году останутся такими же, как и в этом.

— Какова вероятность того, что плацкарт будет вообще отменен? Об этом заговорили после недавней приостановки продажи билетов в плацкартные вагоны из-за разногласий с ФАС. Вы не собираетесь отказываться от этой чисто российской экзотики?

— В ближайшее время нет.

— Ближайшее время — это год, два?

— Думаю, не год, не два и не три. Федеральная пассажирская компания обеспечивает население доступным железнодорожным транспортом для передвижения по стране. В год мы перевозим более 90 млн пассажиров. Сегодня плацкарт востребован. Использование вместимости в плацкартных вагонах всегда выше, 65% наших пассажиров передвигаются именно в них. Пассажир сам голосует рублем за способ передвижения.

— Не планирует ли ФПК отказаться от спальных мест в вагонах на направлениях, где дорога занимает 8–10 часов?

— На коротких направлениях это действительно имеет смысл. Например, у нас есть сидячие вагоны на маршруте Москва–Воронеж, где дорога занимает 6 час. 20 мин. Сидячий вагон востребован, потому что он дешевле. Больше мест — ниже цена. Дневных поездов около 13%. Статистика показывает, что до 70% наших пассажиров едет на расстояние до 1100 км. И для них целесообразно развивать скоростные поезда.

Я думаю, будет развиваться не столько тенденция ухода от спальных мест, сколько сокращение дальности поездки. А она сокращается из года в год. На расстояния свыше 1,5 тыс. км быстрее передвигаться самолетом. Но всегда останутся пассажиры, которые будут ездить именно на поезде — по материальным соображениям, медицинским показаниям и по многим другим причинам. Обеспечить перевозку поездом дальнего следования в любой части нашей страны мы обязаны, потому что пассажир всегда будет.

— Каков сегодня средний возраст парка пассажирских вагонов? Будут ли нынешние вагоны менять на новые — с современной системой кондиционирования, Wi-Fi, душевыми? И насколько масштабной будет замена?

— Срок службы вагонов составляет 28–40 лет, в зависимости от модели. Сегодня средний возраст парка вагонов — около 19 лет. Износ составляет 63,8%. На обновление подвижного состава ежегодно направляется 85% всех инвестиций. У нас пока окончательно не утвержден финансовый план на следующий год — он находится в стадии согласования.

Но мы вынесли на обсуждение закупку в 2018 году около 700 вагонов, это на 60% больше, чем в этом году. Более 580 из них будут плацкартными. Все вагоны, которые мы приобретаем, оборудованы кондиционерами, биотуалетами, в них будет установлена информационная магистраль, позволяющая подключать Wi-Fi, везде есть розетки, USB-порты. Также прорабатывается возможность размещения и подключения кулеров с питьевой водой и вендинговых автоматов.

— Новые вагоны будут российскими?

— Да. Всё, что мы сегодня приобретаем, производства Тверского вагоностроительного завода. Также ведем переговоры с «Уральскими локомотивами» по поводу приобретения «Ласточек». Пока окончательная договоренность не достигнута.

— Мест для курения нет даже в поездах дальнего следования. Они когда-нибудь появятся?

— В России действует 15-й Федеральный закон, который не предполагает возможность курения в поездах дальнего следования. Но разрешено курить на платформах станций. По нашей статистике, 84% поездов делают остановки менее чем через два часа. Остальные поезда останавливаются через 2–3 часа. Там курильщикам приходится чуть-чуть потерпеть.

Но на отсутствие мест для курения в последнее время жалоб не поступает, потому что все пассажиры привыкли к запрету. Меры, которые государство принимает по ограничению курения, дают эффект. Мне вот тоже пришлось бросить курить шесть лет назад.

— Для инвалидов что-то предусмотрено в следующем году?

— Наши специалисты продумывают варианты конструкций, которые обеспечат возможность удобной посадки и высадки как на высоких, так и низких платформах. Штабные вагоны уже сейчас приобретаются с купе для людей с ограниченными возможностями. В этом вагоне находится начальник поезда, больше он ничем не отличается от всех остальных. Все новые маршруты запускаются с купе для такой категории пассажиров. Мы приобрели более 500 кресел-колясок, которые позволяют передвигаться по вагону маломобильным пассажирам там, где габариты вагона не позволяют двигаться обычной коляске. Это есть в каждом поезде. Услуга бесплатная. Купе для пассажиров с ограниченными возможностями тарифицируется по обычной цене.

— Какие новые услуги появятся в 2018 году?

— Мы готовимся внедрить новые услуги в сфере питания. Можно будет заказать еду не один раз, как сегодня это входит в билет, а выбрать завтрак, обед, ужин в любой комбинации. Сделать заказ можно будет при покупке билетов.

А установка Wi-Fi-магистрали позволит обеспечить массовое внедрение мультимодального портала «Попутчик», с которого можно будет посмотреть фильм, почитать книги, заказать еду из вагона-ресторана, такси, поговорить во внутривагонном чате и так далее. «Попутчик» сегодня существует на 23 поездах. До конца года будет уже 45 поездов с этой системой. А в I квартале 2018 года у пассажиров всех вагонов в фирменных поездах будет выход в интернет через Wi-Fi.

— У многих авиакомпаний есть такая услуга, как перевозка детей без сопровождения взрослых. На железной дороге такое возможно?

— Мы планируем ввести такую услугу в 2018 году, в настоящее время ФПК разрабатывает механизм. Речь идет о детях в возрасте от 10 до 17 лет. Предполагается, что они будут находиться под контролем начальника поезда и проводника вагона на специально выделенных местах. Услуга будет включать в себя встречу на вокзале отправления, размещение в зале повышенной комфортности, обслуживание и контроль ребенка в пути и встречу в пункте назначения.

— Когда у каждого пассажира поезда, а не только обладателя билета в купе «люкс» появится возможность принять душ?

— Душевые мы включили в техническое задание для всех новых вагонов, которые будем заказывать в 2018 году. Мы начали предоставлять такую возможность в 2016 году, ориентируясь на обращения пассажиров. В настоящее время оснащены 250 вагонов. Это и отдельные душевые, и возможность принять душ в санузле. По техническим возможностям душевая находится в одном вагоне из всего поезда, где могут принять душ желающие. Сегодня это платная услуга, но стоит она недорого. Надо понимать, что в поездах есть ограничения по пропускной способности и емкости баков с водой.

— Нас ждет чемпионат мира по футболу. Как ФПК готовится обслуживать болельщиков? Это ведь специфический контингент.

— По решению правительства РФ будут дополнительно запущены свыше 500 рейсов поездов дальнего следования для организации бесплатной перевозки болельщиков на маршрутах между городами, в которых будет проводиться чемпионат мира. Эти бесплатные билеты можно получить только с FAN ID и билетом на стадион.

Кроме того, для обслуживания этих поездов будет подготовлен персонал по специально разработанной программе. Более 1000 проводников пройдут особую подготовку.

— На недавней встрече Владимира Путина с сотрудниками ФПК поднимался вопрос черных списков пассажиров-дебоширов. Можете ли вы не продать билет такому человеку?

— Права отказать в приобретении билета у нас сегодня нет. Мы обязаны продать его любому, кто к нам обратится. Но списки нарушителей порядка у нас есть. Мы предупреждаем проводников о наличии в поезде такого пассажира.

— Надо ли вводить запрет на проезд пассажиров из черного списка?

— Мы считаем, что черные списки в том виде, в котором они сегодня приняты в авиации, вполне могли бы быть и на российских железных дорогах. Но пока соответствующего законопроекта нет.

— В период новогодних каникул вы увеличиваете количество поездов?

— Да. Для обеспечения повышенного спроса будет введено порядка 600 дополнительных рейсов — это почти на 7% больше, чем в прошлом году. Мы планируем перевезти около 4 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в прошлом году.

В период новогодних праздников компания снизила стоимость проезда в купейных вагонах, вагонах СВ и скоростных поездах — в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом. А поездка в новогоднюю ночь обойдется в полцены в плацкартных вагонах и на верхних местах в купе во всех поездах России. Мы надеемся, что это повысит настроение нашим пассажирам в праздники. todaykhv.ru